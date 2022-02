Presidio alla centrale ENI di Casal Borsetti per dire NO a gas e nucleare, SÌ alle rinnovabili

“L’attuale crisi energetica sta presentando un conto salatissimo alle famiglie e alle imprese, ed è destinata ad avere un impatto violento sulla nostra economia. I pesanti rincari sulle bollette energetiche sono il frutto di una lunga serie di scelte sbagliate, orientate al profitto immediato e non al benessere sociale e ambientale. I fondi messi a disposizione dal governo altro non sono che un palliativo, destinato tra l’altro a mettere ulteriori ipoteche sul futuro dei nostri figli”.

Parte da qui l’adesione di Sinistra Italiana Ravenna alla manifestazione promossa dal Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”, insieme a Legambiente, alla Rete Emergenza Climatica e Ambientale dell’Emilia Romagna e al movimento dei Fridays for Future di Ravenna, nell’ ambito della Giornata di Mobilitazione Nazionale contro il gas e il nucleare.

Per sabato 12 febbraio alle 10.30 è infatti previsto un presidio in prossimità della Centrale ENI di Casalborsetti, lungo via delle Maone, all’angolo con via Primo Lacchini (Canale in Destra Reno), al quale Sinistra Italiana invita “tutte e tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro territorio ad aderire numerosi”.

“Respingiamo con forza l’idea che tutto questo sia inevitabile – aggiungono dal partito, riferendosi alle scelte di politica energetica del Governo -. Ci preoccupa molto la mancanza di visione a lungo termine delle nostre classi dirigenti, che di fatto ha impedito e sta impedendo una programmazione di lungo periodo, necessaria per arrivare realmente a una maggiore indipendenza energetica, con benefici certi tanto per l’economia che per l’ambiente. Un diverso modello di sviluppo è possibile”.

“Le soluzioni alternative esistono – concludono da SI Ravenna -, supportate da studi e autorevoli istituzioni scientifiche ed è giunto il momento di prenderle in seria considerazione. Un modello completamente nuovo e capace di produrre buona occupazione, vantaggi per la salute e sviluppo della democrazia richiede che la società tutta e i movimenti in difesa della qualità della vita esprimano sempre di più la rivendicazione dell’abbandono delle fonti fossili, del modello di vita ad esse legato e delle operazioni di greenwashing, quelle cioè che cercano di spacciare per transizione ecologica ciò che in realtà va in senso esattamente opposto”.