Ravenna. Investe ciclista e fugge, per tornare indietro poco dopo: rintracciato pirata della strada

Era fuggito dopo aver investito con l’auto un ciclista, per poi, forse pentito, tornare indietro poco dopo. L’incidente stradale è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 5 febbraio, in un tratto rettilineo di via Petrosa, tra San Pietro in Campiano e Campiano.

Alcuni testimoni oculari hanno consentito agli agenti della Polizia locale di identificare il pirata in poco tempo. Si tratta di un 55enne di Campiano, residente proprio in via Petrosa, con precedenti, accusato adesso di fuga da incidente, omissione di soccorso e lesioni stradali gravi. L’ambulanza era arrivata sul posto, poco prima delle 18, su segnalazione di un codice di massima gravità. La vittima, un 45enne del posto, è ricoverata al Bufalini di Cesena , con ferite molto serie pur non essendo fortunatamente in pericolo di vita. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino, in edicola oggi, 7 febbraio.

La Polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, al quale hanno assistito alcuni passanti e visto l’auto fuggire. Potrebbe essersi trattato di un tamponamento, anche perchè la bici era sprovvista di impianti di illuminazione o segnalazione. Il 55enne di Campiano è ora indagato a piede libero.