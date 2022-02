Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2022 s’è svolto il 22° festival di atletica leggera a Mosca, altresì noto come “Night of Moscow”. Sulla pista ciclabile di Krylatskoye, tra le varie prove, anche e soprattutto la coppa del Passatore russa, organizzata dal Parsek Running Club, NPTsAP JSC e Moskomsport. Nonostante le difficoltà incontrate dagli organizzatori ed atleti causa pandemia Covid-19, la 100 km di 6 ore “Coppa del Passatore” è stata disputata regolarmente salutando la vittoria di Vasily Korytkin, vero mattatore della competizione appena andata in archivio. Al secondo posto si è classificato Vasily Larkin mentre, a chiudere il podio, Sergey Yakimov. In campo femminile prima classificata Chekalina Vera, seguita da Elena Kulikova e terza Galina Mitricheva.

Ben 17 le regioni rappresentate da 56 atleti (dei quali 42 uomini e 14 donne). Gli organizzatori della coppa russa intitolata al Passatore alla vigilia della corsa avevano stuzzicato gli atleti ponendo loro una grande sfida: completare la 6 ore con un tempo inferiore a quello limite. Nonostante il successo di Vasily Korytkin, il crono non è stato abbassato. Come da tradizione, i vincitori hanno ricevuto in dono i piatti in ceramica faentina realizzati appositamente dagli organizzatori della Firenze-Faenza, oltre ad una bottiglia di vino italiano Bole.

In occasione della cerimonia di premiazione un colpo di scena: il vincitore Vasily Korytkin ha ringraziato l’allenatore chiedendo la mano alla fidanzata regalandole un anello, dinanzi agli applausi generali. I risultati della Coppa del Passatore hanno consentito di stabilire gli atleti russi che parteciperanno alla 48esima edizione del Passatore che, Covid permettendo, si disputerà il 21-22 maggio 2022 con partenza da Firenze e arrivo a Faenza.