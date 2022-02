Anniversario della Repubblica Romana 2022 dedicato ad Antonio Rocchi e Jules Minguzzi

Quest’anno la ricorrenza del IX Febbraio, tradizionale celebrazione della Repubblica Romana particolarmente sentita a Ravenna ed in Romagna, è dedicata a due grandi e indimenticabili protagonisti ravennati dell’arte e dell’impegno partigiano, Antonio Rocchi e Jules Minguzzi.

Il Centro Studi Manlio Monti, in collaborazione con la Biblioteca Classense e con il Patrocinio del Comune, organizza un incontro pubblico per mercoledì 9 febbraio, ore 17, presso la Sala Dantesca di via Baccarini dal titolo “Artisti e Patrioti per la Libertà”; per l’occasione verrà esposto per la prima volta il mosaico restaurato che ricorda la “14a Compagnia partigiana Mazzini” della Brigata Garibaldi, comandata proprio da Jules Giulio Minguzzi e formata prevalentemente da combattenti repubblicani impegnati nella difesa e liberazione di Ravenna.

“Ringrazio i parenti di Jules e della moglie che, nel ricordo delle rispettive famiglie, accompagnano il ritorno a Ravenna di una straordinaria opera musiva e con loro l’impegno di Graziella Pasini – ricorda Giannantonio Mingozzi che coordina l’incontro per il Centro Manlio Monti – e Antonio Rocchi, che faceva parte della 14a, rappresenta il collegamento ideale tra patrioti e artisti, sottolinea Mingozzi, ed una data risorgimentale così importante come il IX Febbraio non poteva dimenticare due coraggiosi mazziniani che hanno difeso la città e i valori artistici conosciuti in tutto il mondo”.

Il restauro è curato da Edoardo Missiroli per l’Associazione “il dis-ordine” presieduta da Marcello Landi che sarà tra i relatori, unitamente ad Alberto Gamberini che presiede il Manlio Monti, lo stesso Mingozzi su “Jules e Rocchi, protagonisti anche oggi”, Giuseppe Alfieri presidente della Fondazione Cassa che a Rocchi ha dedicato l’annuale calendario d’arte, Mauro Mazzotti su “Quelli della 14a Compagnia”, e Simone Petrolli in rappresentanza dei parenti Minguzzi.

Le conclusioni sono affidate al vicesindaco Eugenio Fusignani, presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento, anch’egli impegnato affinchè la città ricordi adeguatamente Jules e Rocchi (che ci hanno lasciato il primo nel 2007, il secondo nel 2005) nella giusta cornice patriottica e risorgimentale della Repubblica.