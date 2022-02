Ravenna, inseguito in bicicletta e poi abusato: la denuncia di un 13enne

Un 13enne è stato seguito in bicicletta da uno sconosciuto, che in qualche modo è riuscito ad appartarsi e ad abusare di lui. Questo è quanto riferito dal giovane ai suoi genitori, residenti nella Bassa Romagna. Sulla vicenda ora stanno indagando gli agenti della Squadra mobile e del Commissariato di Lugo, che dallo scorso 28 gennaio sono alla ricerca dell’uomo accusato delle violenze. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per violenza sessuale aggravata, che per il momento poggia su una confidenza che trova parziale riscontro nelle testimonianze di almeno un paio di persone. La notizia è riporta sul Corriere di Romagna, in edicola oggi, 8 febbraio.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di 11 giorni fa. Stando a quanto denunciato dalla famiglia, il 13enne aveva accompagnato a casa un’amica e stava rientrando nella propria abitazione in bicicletta. Mentre era in bici, lo avrebbe raggiunto uno sconosciuto, descritto come una persona di colore, a sua volta in sella a un velocipede, che lo avrebbe fermato nei pressi di un fiume. Gli avrebbe chiesto il nome, riuscendo a ottenere una confidenza andata ben oltre il consentito, con veri e propri atti sessuali. Traumatizzato da quanto successo, il giovane era corso a casa e aveva raccontato tutto ai genitori.