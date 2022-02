Debutta il Circolo Aurora Osteria e Cultura a Ravenna, in via Ghibuzza, con la gestione di Slow Food per un cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti

Giovedì 10 febbraio si apriranno le porte del Circolo Aurora Osteria e Cultura a Ravenna, in via Ghibuzza n. 12. Questo luogo sarà un punto di riferimento importante per la Condotta Slow Food di Ravenna. Angela, Cristiano, Mario, Mauro e Rovena accoglieranno gli ospiti secondo la filosofia di Slow Food per un cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti.

La costituenda associazione culturale, avrà come primaria missione quella di promuovere gli indirizzi socio-culturali propugnati da Slow Food. Come recita il sottotitolo del circolo Aurora “osteria e cultura” i segmenti di attività saranno due: la proposta gastronomica sarà ravennate e sarà comunque una osteria, per certi versi, “in chiave moderna”, partendo dall’imprescindibile rispetto della tradizione locale e mantenendo fermi i capisaldi costituiti dalla genuinità delle materie prime, dal rispetto dell’ambiente e delle biodiversità ed in fine del consumo consapevole contro gli sprechi. Non mancheremo di affacciarci oltre i confini del nostro territorio affrontando, di tanto in tanto, inserimenti gastronomici attinti qua e la in giro per l’Italia.

Tante le attività culturali che saranno proposte che comprendono progetti musicali, gastronomici, sportivi e didattici. La filosofia che muove ogni tipo di iniziativa del Circolo Aurora è quella dell’ambiente domestico, in una atmosfera assolutamente informale, nella quale i soci, avranno modo di trovarsi. Fra le attività culturali che caratterizzeranno il Circolo Aurora ci sarà la musica, con il Club Borion’s Music Studios, un progetto ampio e articolato che vedrà protagonisti musicisti professionisti che proporranno jazz, blues, gli chansonniers francesi, quindi tanghi e milonghe argentine. Proseguendo con la musica carioca e le sue varianti (bossanova in particolare) per poi incontrare l’antica musica napoletana, i grandi cantautori italiani e così via.

La ristorazione del futuro: per il Circolo Aurora una sfida e un’opportunità

Dopo aver affrontato la crisi pandemica, la ristorazione dovrà fare i conti con la crisi ambientale. Per farlo dovrà necessariamente ripensare il modo di rifornirsi, dice Slow Food, puntando ancora di più sui prodotti di prossimità a sostegno dei nostri contadini e pescatori, su aziende virtuose che con il loro lavoro attivano un sistema di conservazione e di tutela del territorio, di promozione della biodiversità e di varietà che faticano a trovare spazio nella grande distribuzione e che invece, alle tavole di ristoranti osterie e pizzerie, possono essere valorizzati e diventare il vero punto di forza. Dovrà essere una proposta autentica e liberata dalle aspettative verso quelle tradizioni che ormai non trovano più materie prime e legami con il territorio nel quale erano nate.

Dovrà essere pensata, sempre di più, per una clientela locale che torni ad avere nel circolo del paese o del quartiere il proprio punto di riferimento. Per affrontare tutto questo, sarà imprescindibile la presenza di professionisti della gastronomia, della musica e della cultura. Il Circolo Aurora avrà un contatto diretto e continuo con Slow Food Italia e con la Condotta di Ravenna. Sono previsti una serie di incontri con Slow Food Editore per la presentazione di libri con la presenza degli autori. Aurora Slow Bike organizzerà passeggiate slow ed iniziative per tutti i soci che amano un turismo slow.

Il Circolo Aurora ha fra le sue finalità la promozione e la partecipazione ad attività educative sui temi dell’educazione sensoriale e della cultura alimentare. Sarà luogo di dibattito, di degustazioni e cene, convegni, corsi di cucina, corsi sul vino, distillati e birra, viaggi e visite a produttori ed artigiani per sostenerli e per il nostro piacere. Slow Food qui lancerà il progetto del “Cuoco errante”. Un cuoco stellato, un oste, un amico (tutti soci del circolo) potranno venire al Circolo Aurora e preparare un piatto nel corso della serata. Non una cena che è impegnativa, ma un modo nuovo di interagire con i nostri soci che potranno esibirsi e sentirsi parte del locale, in famiglia.

L’ingresso al Circolo Aurora è riservato esclusivamente ai Soci. Il costo della tessera è di €. 10,00. Per i soci Slow Food è invece di €. 5,00. Validità: 12 mesi dal giorno dell’iscrizione. Il Circolo Aurora è aperto tutti i giorni: mezzogiorno e sera. La domenica sera e il lunedì però osserva turni di chiusura. Per prenotazioni e informazioni: Tel. 0544 262989.