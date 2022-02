Negozi del centro regalano a chi regala per San Valentino. Promozione del Comitato Spasso in Ravenna

Dopo l’ottimo riscontro registrato lo scorso anno in un periodo complicato, come accaduto nel 2021 il Comitato Spasso in Ravenna rilancia l’iniziativa “Un regalo …a chi regala!” in occasione delle giornate che precedono la festa di San Valentino.

Partendo dalla base sempre più ampia dei commercianti e artigiani affiliati al Comitato, che hanno raggiunto al momento la considerevole quota di 233, ecco un’idea di facile realizzazione per gli esercenti e di sicuro gradimento per i tanti clienti che nelle giornate antecedenti il 14 febbraio saranno alla ricerca di un pensiero da donare al proprio o alla propria partner.

Basandosi sul concetto di comunità commerciale, sul quale si fonda l’intera attività portata avanti da Spasso in Ravenna che ha l’intento di favorire il consolidamento di una rete aperta e collaborativa, ecco una sorta di “call to action” dal sapore romantico. Fino a domenica 14 febbraio infatti, nei negozi che aderiranno all’iniziativa, tutti coloro che effettueranno un acquisto in occasione della festa degli innamorati, riceveranno a loro volta un regalo dall’esercente coinvolto, regalo che sarà diverso a seconda del punto vendita. Da giovedì 10 a lunedì 14 febbraio infatti, nei negozi che aderiranno all’iniziativa, tutti coloro che effettueranno un acquisto in tema e in occasione della festa degli innamorati, riceveranno a loro volta un regalo dall’esercente coinvolto, dono che sarà diverso a seconda del punto vendita e delle scelte dello stesso commerciante. Una sorta di ringraziamento per aver preferito il centro storico ed i suoi negozi in questo periodo così complesso.

I punti vendita aderenti all’iniziativa saranno facilmente riconoscibili dalla locandina esposta nelle giornate precedenti ed in quelle pensate per la promozione. “Perché nulla può essere romantico come un regalo fatto col cuore e legato all’anima vera di una città magica come Ravenna”, commentano dal Comitato.

Prosegue quindi l’opera di Spasso in Ravenna, il comitato frutto dell’iniziativa delle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, con il contributo del Comune di Ravenna e il sostegno de La Cassa di Ravenna, nato poco più di un anno fa con l’intento di creare una comunità commerciale per l’intero centro storico, ampliare le occasioni di vendita, promuovere il territorio e valorizzare gli spazi comuni. E già nei prossimi giorni si preannunciano ulteriori iniziative.