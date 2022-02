Ravenna. Esce di strada, finisce nel fosso e sfascia l’auto contro un terrapieno: grave una donna

Brutto incidente nella serata di ieri, martedì 8 febbraio. Attorno alla mezzanotte, un’auto, una Citroen C1, è uscita di strada in piena campagna, mentre percorreva via Santerno Ammonite, all’incrocio con via Palazza, all’altezza del civico 324.

In quel punto la strada fa una semi curva e, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi del caso, l’autista, una donna di 31 anni, ha perso il controllo della vettura, finendo nel profondo fosso a bordo strada e schiantandosi contro un terrapieno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata per prestare i soccorsi necessari, oltre ai Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza il mezzo e la strada. La donna è stata trasportata in codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.