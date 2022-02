Alle 13 circa del 9 febbraio, all’incrocio tra via Giuseppe Mazzini e via Giovanni da Oriolo s’è verificato un incidente tra un autobus ed una signora di 85 anni. La donna, in bicicletta, per cause ancora al vaglio della Polizia municipale faentina, avrebbe saltato il segnale di stop dinanzi a lei venendo colpita dall’autobus che, avendo girato per fare la curva, non sarebbe riuscito ad evitare la 85enne.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118 con automedica, poi costretti a chiamare (dopo procedura di stabilizzazione dell’anziana, durata diversi minuti) l’elicottero per trasportare la donna all’ospedale Bufalini di Cesena.

Presente anche la Polizia municipale per i rilievi e i Vigili del Fuoco per probabili soccorsi dovuti all’impatto tra i due mezzi.