Traghetto di Porto Corsini bloccato per più di un’ora. Lidi Nord: “Servono interventi urgenti”

Il traghetto che collega le due sponde del Candiano ieri, 8 febbraio, si è bloccato nuovamente per un guasto. E questo è capitato proprio il giorno in cui la Pro Loco di Porto Corsini, la Pro Loco di Marina Romea e il Comitato Cittadino Lidi Nord avevano inviato una lettera a Comune e Prefettura, dove esprimevano l’esigenza di riattivare in fretta i collegamenti con Marina di Ravenna e Ravenna viste le problematiche di via Baiona.

Ieri pomeriggio, il traghetto è rimasto fermo poco più di un’ora. Start Romagna spiega che si è trattato di un guasto ad una pompa d’acqua, riparato in poco tempo. Tuttavia si è dovuto aspettare l’ok dall’ente certificatore per poter spostare il mezzo, che si trovava parcheggiato e fare così spazio a quello di riserva, arrivato poco dopo.

Nella lettera dei rappresentanti dei Lidi Nord, oltre alla questione dei lavori di via Baiona, non era mancata anche la parte, che lamentava la “scarsità di collegamenti da e per Ravenna da parte di Start Romagna e la questione del traghetto che tra scioperi e rotture lascia gli abitanti amareggiati per la superficialità organizzativa di questa amministrazione.”

“Siamo ancora in attesa di sapere quando verranno convertiti i motori dei traghetti a gas come da lei più volte dichiarato in assemblee pubbliche, intervento previsto nel processo di autorizzazione del deposito Gnl” spiegano.

“Quale tipo di viabilità dobbiamo aspettarci in via Baiona a ridosso dello stabilimento Marcegaglia per i cittadini e i turisti che la percorreranno da e per Ravenna? Per chi lavora in via Baiona e deve percorrere la SS Romea abbiamo stimato (per difetto) un aumento dei costi di carburante di circa 90 euro al mese. Chiediamo che questa amministrazione si faccia carico di compensare il tutto con interventi da definire con estrema urgenza” chiosano i referenti dei Lidi Nord.