Tutti a scuola in bici: presentato il volume che spinge sulla mobilità sostenibile dei più giovani

Martedì 8 febbraio, nell’Aula Magna dell’Istituto Morigia di Ravenna, è stato presentato il libricino “Tutti a scuola in bici”, realizzato grazie al contributo dell’Osservatorio Regionale per l’Educazione alla Sicurezza Stradale e alla collaborazione tra FIAB Ravenna e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Ambito Territoriale di Ravenna, nella persona della Prof.ssa Giulia Cicognani.

“Come FIAB Ravenna siamo lieti dell’opportunità che ci è stata data e che dà valore al grande lavoro che FIAB fa da sempre per promuovere l’utilizzo della bicicletta, soprattutto tra i giovanissimi”, spiegano dall’associazione di ciclisti.

FIAB Italia, nella persona del presidente Alessandro Tursi, ha firmato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione che stabilisce un tavolo di lavoro permanente sul tema centrale della mobilità sostenibile: quello degli spostamenti quotidiani casa-scuola che interessano bambini, studenti e famiglie. È intervenuto, collegato da remoto, Mauro Sorbi, Presidente dell’Osservatorio per l’Educazione alla Sicurezza Stradale dell’Emilia-Romagna, principale artefice dell’iniziativa.

Il Presidente nel suo intervento ha sottolineato con i ragazzi l’importanza della scelta della mobilità sostenibile e portato la loro attenzione verso un tema cruciale come quello dell’educazione alla sicurezza stradale, da sostenere con iniziative promosse per diffonderne la cultura, parlando anche di “Zona 30”, un concetto che sta diventando sempre più sentito e condiviso.

Nel corso dell’incontro si è collegato da remoto l’Assessore al Turismo e Sport Giacomo Costantini che ha salutato i ragazzi e ricordato i progetti che Ravenna sta portando avanti in tema di promozione della bicicletta insieme alle tematiche di sicurezza della viabilità già all’attenzione dell’Osservatorio per l’Educazione alla Sicurezza Stradale.

Erano presenti in sala i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Damiano, dell’Istituto Comprensivo San Biagio, dell’Istituto Comprensivo Valgimigli di Mezzano e la Prof.ssa Togni, responsabile del progetto grafico.

Ai ragazzi della classe 4B indirizzo Grafica & Comunicazione deIl’Istituto Tecnico Morigia presenti in sala è stata distribuita una copia del libricino presentato e ci si è dati appuntamento insieme agli altri ragazzi degli Istituti comprensivi di Ravenna per nuove occasioni per favorire e promuovere l’uso della bicicletta e dare continuità al progetto “Tutti a scuola in bici“.