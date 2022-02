Ripartono a febbraio le esperienze in natura con il Ceas Bassa Romagna

Riappropriarsi degli spazi naturali: questo il tema chiave delle esperienze in natura proposte e promosse dalle sedi Ceas della Bassa Romagna, che ripartiranno in febbraio. Le iniziative sono pensate per permettere alle famiglie un’immersione negli ambienti naturali del territorio.

Gli appuntamenti in calendario sono due. Sabato 12 febbraio alle 14 al Parco del loto di Lugo ci sarà «Nel nome degli alberi», un laboratorio itinerante nell’oasi a tema e consegna piccoli alberi da piantare. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al 347 4585280.

Secondo appuntamento domenica 20 febbraio alle 14.30 a casa Monti e alla riserva di Alfonsine con «Il carnevale degli animali», un’attività dedicata al mimetismo animale e alle maschere di carnevale che hanno come tema gli animali del bosco. A seguire, passeggiata in riserva con le maschere create dai bambini partecipanti. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0545 38149 (da martedì a venerdì dalle 9 alle 13), mail casamonti@atlantide.net.

Entrambe le iniziative sono gratuite, ma su prenotazione.

Le attività si inseriscono nel progetto regionale «La scuola in natura» che intende promuovere tematiche legate all’educazione all’aperto e all’importanza del vivere momenti immersi nella natura.