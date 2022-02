Armato di “machete” minaccia gli inquilini di un condominio a Cotignola. Panico in paese

Ha creato parecchio scompiglio nel pomeriggio di venerdì 11 febbraio, un uomo, armato di un coltellaccio tipo machete, che si è aggirato per le strade di Cotignola, minacciando in particolare gli abitanti del “condominio Ravaglia” in corso Sforza.

La segnalazione è partita da un gruppo facebook, dove un’utente chiedeva informazioni sulla presenza di questa persona, sospettando che avesse anche accoltellato due donne. La notizia dei ferimenti non ha però trovato conferme, mentre quella dell’uomo armato sì, visto anche il forte dispiegamento di mezzi e uomini delle forze dell’ordine per le strade della cittadina, totalmente inusuale per la quotidianità del paese.

Pare ci sia anche un video, che al momento circola solo privatamente in chat whatsapp, nel quale l’uomo viene ripreso da alcuni residenti dei piani alti del condominio, intento a suonare quanti più campanelli possibili e minacciando di morte gli inquilini. Chi ha avuto modo di vedere il video sostiene che l’uomo apparisse in stato confusionale, ma molto minaccioso. Gli autori del filmato hanno cercato di trattenerlo il più possibile, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Queste non hanno però confermato la cattura, che sembra comunque probabile, visto che in serata il paese era stato sgombrato da uomini e mezzi.

MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO