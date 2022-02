Carabinieri Cervia. Ventenne denunciato per danneggiamento. Rompe il vetro dell’auto del nuovo compagno della ex

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, nei primi giorni del mese di febbraio hanno arrestato due persone e denunciato altrettante.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, lo scorso martedì pomeriggio hanno fermato a bordo della propria autovettura, sulla via Nullo Baldini, un cittadino di nazionalità rumena, ricercato sul territorio nazionale dal mese di novembre 2019. Condotto in caserma per accertamenti è stato tratto in arresto dovendo ancora scontare una pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione avendo, nell’anno 2008, violato la normativa sulle armi.

La Stazione Carabinieri di Cervia, invece, ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità tunisina. L’uomo, in passato deferito da una sua conoscente per vari maltrattamenti, all’inizio del mese si era recato presso l’abitazione della donna per risolvere alcune problematiche personali. Sul posto, allertati dalla vittima, sono giunti i carabinieri che hanno arrestato l’autore nei confronti del quale è stata confermata la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Continuano i controlli nelle frazioni Tagliata e Pinarella. Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato per danneggiamento. Il giovane si era recato presso il bar della sua ex ragazza e dopo una discussione avuta con la stessa aveva rotto il vetro dell’autovettura del nuovo compagno della donna.

Una persona è stata deferita perché colta alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di 1,5 g/l. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica. Inoltre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro e la patente di guida ritirata.

Un quarantenne, invece, è stato fermato e sottoposto a perquisizione. Dai propri effetti personali è emersa una dose di marijuana. L’uomo sarà segnalato alla Prefettura di Ravenna per i provvedimenti di cui all’art. 75 della normativa sugli stupefacenti. Inoltre una persona è stata sanzionata per guida con patente sospesa. Nei confronti del trasgressore è prevista la revoca della patente di guida.