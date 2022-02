DOMINANZE PATRIARCALI / 10 / In aula, l’infanzia abusata di Barbieri, Zingaro Triste. Solito tentativo di spostare l’attenzione dalla vittima al colpevole

9 febbraio 2022, Corte d’assise di Ravenna – processo per il femminicidio di Ilenia Fabbri

Sarà che non mi rassegno al male, sarà che ho una certa età e che di maltrattamenti in famiglia ne ho subiti anch’io, come tante persone, che oggi, undicesima udienza, sono caduta nella rete dello Zingaro Triste.

E’ bastata un’immagine orchestrata bene e mi è stata strappata una lacrima.

Due visi che si avvicinano. Lo sguardo dolente. Le palpebre che s’abbassano. Le fronti che si appoggiano l’una all’altra. Le mani che accarezzano la nuca. Un bacio dell’uno sul capo dell’altro.

Sono i fratelli Barbieri, Pierluigi e Gianluca.

Li rivedo bambini.

Da questa inquadratura mi è partito un film in testa: lo Zingaro Triste.

Tratto dai ricordi Gianluca Barbieri.

Anni Ottanta. Padre, madre, figli. Un padre-padrone, che in realtà è solo il suo patrigno, che “è sempre stato un violento, seppure agli occhi della gente fosse un santo”, una madre che “anche lei aveva paura di mio padre e doveva essere d’accordo per forza”. Pierluigi, il figlio più grande, “che ha sempre avuto un carattere agitato e che probabilmente mio padre non ha mai accettato … l’ha picchiato tante volte in un modo che neppure immaginate … picchiato con la frusta e le mani … legato al tavolo per vedere se si liberava … mio padre l’ha buttato fuori di casa a 16 anni … mia madre gli ha detto di andarsene perché non poteva sempre litigare per colpa sua … poi è andato a stare dalla madrina”.

Una famiglia patriarcale come tante.

Un film alla Fratelli Taviani. Già visto, amato, passato.

Il padre domina, la madre sopporta e i figli accumulano traumi. Poi i figli crescono.

Crescono e magari diventano Zingari Giustizieri.

“Se io vedo delle ingiustizie, questo mi fa ribollire …”

“So di essere molto impulsivo e non devo essere contrariato … Io mi conosco, ho bisogno di essere aiutato, non voglio far uscire l’altra persona”.

Così si autodefinisce Pierluigi Barbieri nei colloqui con la psichiatra Lisetta Favretti e lo psicologo Daniele Vasari che l’hanno curato.

E che concludono definendolo una persona “molto adolescenziale, che si pone di fronte all’interlocutore sempre in posizione di sfida”, con “Piena consapevolezza di essere problematico nella gestione della rabbia … si è sempre presentato ai nostri incontri puntuale, collaborante, tranquillo, in assenza di sintomi acuti di tipo psicopatologico. Non ho mai notato comportamenti aggressivi nei nostri incontri. Barbieri parlava volentieri e abbiamo focalizzato i nostri incontri su due aspetti: il rapporto con la terapia farmacologica e la gestione della rabbia”.

Ma che c’entra tutto ciò col femminicidio di Ilenia Fabbri?

Il tentativo dei difensori del killer che l’ha uccisa di spostare l’attenzione dalla vittima al colpevole, naufraga subito dopo.

Lo Zingaro Giustiziere Triste fa il paio con il Gigante Buono, con L’amavo Troppo o con Voleva Lasciarmi.

Vittimismo dozzinale. Giustizia fai da te.

Siamo qui per parlare del femminicidio di una donna che voleva vivere, lavorare, amare, ridere e che a 46 anni aveva trovato la forza di alzarsi e pretendere i propri diritti.

Vogliamo parlare della violenza con la quale l’ha trattata Claudio Nanni, il suo ex marito. Violenza fisica, verbale, psicologica, economica. Della codardia con la quale ha usato la figlia per costruirsi un alibi. Della lunga premeditazione per trovare il modo di ucciderla e farla franca servendosi di un killer.

Della sua testa bassa durante tutte le udienze, sperando in una attenuante per buona condotta.

Questa è la realtà di oggi, l’unica realtà che conta.

Comprendo che i difensori dei due complici, dopo la confessione di Barbieri e le prove testimoniali e scientifiche portate in aula, abbiano poche chance e trovo santo il diritto di ogni imputato di difendersi.

Comprendo il loro tentativo di farne passare almeno uno per matto, contando sulle compromesse condizioni psichiche dell’imputato Barbieri e sul trauma cranico a seguito di un incidente del 2016.

Ma anche Claudio Nanni avrebbe tratto vantaggio se il Killer fosse riconosciuto pazzo, smemorato, confuso: sarebbe forse credibile che abbia frainteso il mandato di spaventare la moglie e non di ucciderla.

Comunque sia, la Corte non ha accolto la loro richiesta di perizia psichiatrica e ha deciso “l’insussistenza di un vizio di mente penalmente rilevante al momento del fatto”.

Mi volto a guardare Barbieri chiuso nella gabbia di vetro.

Lo rivedo bambino.

Il problema del maltrattamento in famiglia di bambine, bambini e adolescenti è davvero un problema reale, però mi pare più proficuo chiederci se dagli anni Ottanta ad oggi il maltrattamento sui figli e le figlie sia scomparso. La politica non calendarizza la questione, come avesse timore di affrontare il problema alla radice. Toccare la famiglia, dove contano i ruoli e non le persone e i sentimenti, magari per scoprire che non è così sacra. Le cronache riportano i casi clamorosi particolarmente crudeli, e solo se si sono conclusi con un figlicidio, preferibilmente se compiuti da una madre.

Solo dal volontariato, dalla società civile parte un grido sull’infanzia abusata.

Terre des Hommes e Cismai nel 2020 hanno pubblicato i risultati della seconda indagine nazionale che hanno condotto sul maltrattamento di bambine, bambini e adolescenti.

Nel 2018 in Italia sono stati presi in carico dai servizi sociali 401.766 minorenni, 77.493 dei quali sono vittime di maltrattamento, di cui 10.926 per maltrattamento psicologico e 7.439 per maltrattamento fisico.

L’OMS Europa ha stimato che i casi reali siano nove volte più numerosi di quelli segnalati.

Poco se ne parla nelle stanze istituzionali. Ci si limita a piangere i casi singoli, a patto che siano eclatanti, ma i politici rimandano, glissano su strumenti pratici di Prevenzione, Protezione e sostegno delle vittime, Perseguimento dei colpevoli e Politiche integrate. Le quattro P, capisaldi della Convenzione di Istanbul, del 2013, sono ancora parole di carta anche per gli operatori coinvolti in materia di femminicidio.

Anche oggi porto a casa la mia dose di indignazione.

A scatenarla è stato il difensore di Claudio Nanni per le domande fatte a Dino Olimbo, marito di sua sorella, volte a santificare il cognato e a svilire Ilenia Fabbri.

Sottolinea quanto Claudio fosse stato “innamorato” di Ilenia e “cercasse di soddisfarla in tutto ciò che voleva”, quanto fosse innamorato della figlia. E alla domanda: “Dopo l’omicidio Claudio Nanni come reagì?”, Olimbo risponde: “Lo vedevo scosso, agitato, dispiaciuto”.

Invece Ilenia? Era innamorata dell’auto che avevano appena comprato, ma poi Claudio aveva scoperto che i soldi che le aveva dato suo padre erano solo un prestito, tant’è che i rapporti fra loro erano tesi, anche perché Ilenia gli chiedeva la liquidazione dell’eredità della madre, da poco deceduta. E mentiva a tutti dicendo che Claudio non le versava gli alimenti.

Poi ecco la perla delle domande: ”Ilenia Fabbri tradiva suo marito?”.

Al che insorge la Pm, Angela Scorza che si alza in piedi: “Mi oppongo!”.

Opposizione è accolta prontamente dal presidente della Corte, Michele Leoni.

Il tentativo di far passare la tesi che la vittima se l’è cercata, è fallito.

Però.

L’indignazione resta. Non mi rassegno a credere che stereotipi e pregiudizi siano ancora così radicati nella cultura di tanti uomini, compresi avvocati e giornalisti. E mi sconsola.