Faenza, modifiche alla viabilità in via Corgin per lavori stradali

Per lavori alla sede stradale, a Faenza, in via Corgin e via Deruta, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità da venerdì 11 a lunedì 21 febbraio. Dalla rotatoria che interseca via Deruta fino al termine di via Corgin, nel tratto chiuso, lato Forlì, viene disposto un divieto di transito per i veicoli tranne per i residenti e per i mezzi di soccorso. La rotatoria sarà transitabile solo nel senso di marcia da via Corgin a via Deruta.

Per i mezzi che da via Deruta devono raggiungere via Corgin è prevista la deviazione in via Castelli e via Urbania.