L’Ufficio strumentazione tecnica e controllo trasporto pesante della Polizia locale di Ravenna, nelle prime ore della mattinata dell’11 febbraio ha effettuato un servizio di polizia stradale lungo le arterie di ingresso alla zona portuale e in specifico nelle vie Baiona, Romea Nord e Statale 16.

Gli automezzi sono stati sottoposti al controllo digitale del cronotachigrafo attraverso un software dedicato “police-controller” finalizzato alla verifica del rispetto dei tempi di guida, della velocità e del regolare utilizzo della scheda conducente.

In totale sono sette i conducenti di mezzi pesanti controllati, due dei quali sanzionati per violazioni relative al mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo.

Questa violazione ha effetti pericolosi sulla sicurezza stradale. Infatti, la Commissione europea per la mobilità e i trasporti, ha verificato che la stanchezza ha un ruolo determinante negli incidenti stradali tra il 10 e il 20% dei casi. In Italia, nel 2020 sono stati 2.395 i morti a causa di incidenti stradali, di cui il 14,6 per cento ha visto coinvolti mezzi pesanti.