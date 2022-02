Armato di “machete” minaccia gli inquilini di un condominio a Cotignola: preso l’uomo che ha spaventato il paese

È confermato: ieri sera, venerdì 11 febbraio, i Carabinieri hanno preso l’uomo che aveva creato parecchio scompiglio nel pomeriggio, quando armato di un coltellaccio tipo machete si era aggirato per le strade di Cotignola, minacciando in particolare gli abitanti del “condominio Ravaglia” in corso Sforza. Pare si tratti di un pensionato del posto, ma i motivi del suo gesto non sono ancora chiari.

La segnalazione che lo riguardava era partita da un gruppo Facebook, dalla quale era generato un subitaneo dispiegamento di mezzi e uomini delle forze dell’ordine per le strade del paese. In un video, circolato solo privatamente in chat whatsapp, l’uomo era stato ripreso da alcuni residenti del condominio Ravaglia mentre suonava a diversi campanelli minacciando di morte gli inquilini, in apparente stato confusionale.