Condizioni meteo che partono con nuvole e pioggia, soprattutto in collina, ma poi virano al sereno in serata. Queste le previsioni del sito Arpae Emilia Romagna, per oggi, sabato 12 febbraio. Al mattino sulla costa nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con pioggia mista a neve; nel pomeriggio sulla costa sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno.

Temperature minime del mattino comprese tra 3° sui rilievi e 7° sulla costa

Temperature massime pomeridiane comprese tra 8° sui rilievi e 9° sulla costa.

Velocità massima del vento compresa tra 37 (sui rilievi) e 51 km/h (sulla costa).

Mare molto mosso; dal pomeriggio mare mosso.