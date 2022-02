Presidio ambientalista alla centrale ENI di Casal Borsetti. Le foto

Si è svolto questa mattina nei pressi della Centrale ENI di Casal Borsetti il presidio organizzato da Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”, Legambiente, Rete Emergenza Climatica e Ambientale dell’ Emilia Romagna, Fridays for FutureRavenna in occasione della Giornata nazionale di mobilitazione a favore della transizione ecologica, per dire no alle fonti fossili e al nucleare e chiedere incentivi forti alle fonti rinnovabili.