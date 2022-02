Slai Cobas: tanti in presidio davanti al cantiere ravennate dov’è morto Vasile Burcut

Si è svolto oggi pomeriggio, sabato 12 febbraio, il presidio annunciato da Slai Cobas davanti al cantiere dov’è morto sul lavoro Vasile Burcut.

“Un muratore di origine romena di 52 anni, Vasile Burcut, venerdì 4 febbraio è morto cadendo da un ponteggio di un cantiere edile, una morte sul lavoro che è stata fatta passare sotto silenzio per 48 ore – ricordano da Slai Cobas -. Ora ci stringiamo al dolore della sua famiglia. Ma serve una mobilitazione permanente e incisiva per contrastare la strage infinita nei luoghi di lavoro. Le denunce e le indignazioni non bastano. I morti sul lavoro sono aumentate del 16% nell’edilizia e il via libera alla liberalizzazione degli appalti, cosa ha portato? Verso fine anno ci sono stati, in un giorno, 3 morti e tre feriti in un cantiere a Torino. A Ravenna, pochi giorni fa, è morto Vasile Burcut. È questa l’altra faccia della corsa ai profitti delle imprese edili drogata dal bonus del 110% che ha alimentato un gigantesco, vorticoso ed opaco giro di appalti truccati e subappalti in cui si spremono i lavoratori con ritmi, condizioni e carichi di lavoro insostenibili”.

“Abbiamo bisogno di unirci in una Rete nazionale per difendere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nei territori” proseguono da Slai Cobas, ricordando che nel 2021, in Italia, sono morti 1404 lavoratori sui posti lavoro, con un aumento del 18% rispetto all’anno precedente. E in questo dato non sono conteggiati i lavoratori deceduti per infortuni da Covid. Ogni anno 4 lavoratori, ogni giorno, muoiono sul lavoro”.

“Gli operai sono costretti a lavorare in condizioni a rischio della propria vita, della propria salute e sicurezza, perchè non hanno alternative, perchè o ti mangi questa minestra o perdi anche quel salario sempre più basso. I morti sul lavoro sono la diretta conseguenza del fatto che sempre più i padroni ottengono tutto e i lavoratori non ottengono nulla” dichiarano dal sindacato.

“Il controllo della produzione, l’ispezione senza preavviso, il potere di prendere decisioni immediate che fermino la produzione in caso di rischio-sicurezza per la vita degli operai, devono tornare in mano agli operai – proseguono- . Abbiamo bisogno di postazioni permanenti di nuclei di ispettori e presidii sanitari nelle fabbriche e nelle zone industriali, nelle campagne, per un intervento continuo e preventivo, con un rapporto costante con lavoratori e Rls”

“La proposta che facciamo come Slai Cobas per il sindacato di classe è quella di un confronto, di un’assemblea nazionale da organizzare tra febbraio/marzo per la costruzione di una Rete nazionale per difendere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nei territori” concludono da Slai Cobas per il sindacato di classe-Ravenna.