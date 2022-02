Lutto per la morte di Carlo Morgagni, noto fotografo dei vip e della vita mondana della riviera

Si è spento ieri, sabato 12 febbraio, presso la sua abitazione il noto fotografo dei vip Carlo Morgagni. Classe 1945, Morgagni avrebbe compiuto 77 anni a maggio. Era un volto conosciuto in tutta la Romagna, soprattutto nel ravennate dove viveva con la famiglia a Pilastro (con la moglie Virginia e la figlia Licia), e anche a Milano Marittima dove da oltre 30 anni era corrispondente di importanti agenzie fotografiche a cui inviava le immagini della movida cittadina, degli eventi mondani e dei vip che frequentavano la località balneare e le rinomate discoteche.

Fino al raggiungimento della pensione Carlo Morgagni era stato dipendente della centrale Enel di Porto Corsini, e nel tempo libero ha sempre avuto la passione per la fotografia, passione divenuta nel tempo una vera e propria seconda attività. Ha raccontato uno spaccato del nostro paese che ora non esiste quasi più. Gli anni ’90 e 2000 delle innumerevoli discoteche che ora sono chiuse o non esistono più, le lunghissime stagioni balneari, i grandi eventi televisivi che approdavano nelle coste romagnole, mete da sempre di un turismo che voleva abbinare la spiaggia al divertimento.

Carlo Morgagni si è sempre sentito interprete di questa vita mondana, e l’ha raccontata attraverso le sue immagini. Nel suo immenso archivio fotografico si trova di tutto: Presidenti della Repubblica, personaggi dello spettacolo, calciatori, imprenditori, le tantissime edizioni del Vip master di Milano Marittima, il torneo di tennis dei vip che ancora resiste nel tempo, ultimo baluardo di una vita mondana ormai sfumata. Non solo vip. Morgagni ha sempre raccontato anche il turismo, le persone, gli eventi sportivi, culturali e musicali che la Romagna ha prodotto in tutti questi anni. Amante delle tradizioni della Romagna, si è sempre prodigato per dare visibilità e creare momenti conviviali nelle campagne dove è cresciuto e ha vissuto fine alla fine. L’unico dispiacere che lo affliggeva recentemente, era il decadimento mondano che le nostre località balneari hanno subito in questi ultimi anni, dove le ultime generazioni di giovani si ritrovano con uno spirito assai diverso da quello del divertimento e della socializzazione. Oltre ai familiari, Carlo Morgagni lascia un patrimonio di immagini di grande spessore, che dovrà essere conservato e valorizzato.

In apertura Carlo Morgagni e alcune sue fotografie