Tre incontri online per docenti della scuola dell’infanzia dedicati a natura e letteratura a Fusignano

Tra febbraio e marzo la biblioteca comunale «Carlo Piancastelli» di Fusignano, in collaborazione con la biblioteca «Pino Orioli» di Alfonsine, organizza tre incontri formativi dedicati ai docenti.

Si tratta di tre incontri online rivolti rispettivamente a docenti ed educatori di scuola dell’infanzia (lunedì 14 febbraio), scuola primaria (mercoledì 23 febbraio) e scuola secondaria di primo grado (mercoledì 2 marzo), tutti dalle 17 alle 19 e a cura della formatrice Francesca Casadio Montanari.

«Natura tra le pagine» è il titolo del percorso, che vuole approfondire le connessioni tra natura e letteratura per bambini e ragazzi, nell’ottica di proporre al pubblico dei più giovani libri, albi illustrati e strumenti capaci di nutrire curiosità e meraviglia, diffondere un pensiero ecologico, favorire la relazione con il mondo naturale, coinvolgendo sensi ed emozioni.

Francesca Casadio Montanari, bolognese, è naturalista, educatrice ambientale ed esperta di letteratura per l’infanzia. Il suo blog, «Lacasadifra», nato nel 2013, si occupa di libri per bambini che raccontano la natura e la vita all’aria aperta, proponendo anche esplorazioni, attività, giochi. È autrice di albi illustrati e da quindici anni si occupa di educazione ambientale, progetta e realizza percorsi educativi per le scuole, promuovendo in particolare esperienze di «scuola nel bosco», il cui obiettivo è sperimentare e sviluppare un contatto intimo e non occasionale con la natura, in contesti che favoriscano il gioco e l’apprendimento per scoperta.

Tutti gli incontri sono gratuiti: è sufficiente mandare una mail a bibliotecapiancastelli@comune.fusignano.ra.it specificando nome, cognome, telefono, scuola e classe di insegnamento.

Per ulteriori informazioni, contattare la biblioteca di Fusignano allo 0545 955675, o la biblioteca di Alfonsine allo 0544 866675.

L’iniziativa rientra nel progetto di educazione alla lettura che la biblioteca Piancastelli, in collaborazione con la cooperativa «Il Mosaico» e l’istituto comprensivo «Luigi Battaglia», organizza ogni anno per le scuole, per incentivare la lettura come strumento di crescita, di benessere e di costruzione di sé.