Darsena Pop Up presa di mira da un gruppo di ragazzini. Bendandi, gelateria Sbrino: “Sono entrati due notti di seguito”

Darsena Pop Up, in testa al Candiano, presa di mira da una baby gang. Le immagini della video sorveglianza hanno ripreso tutto. “Intorno alle 2 di notte tra giovedì e venerdì, un gruppetto formato da 4 ragazzi ha razziato quello che ha trovato in gelateria: due tablet, un cellulare, il fondo cassa e pure dell’oggettistica. Se si fossero fermati a questo mi avrebbe dato meno fastidio. Invece uno di loro si è pure mangiato un gelato e poi hanno lasciato spalancata la porta finestra del freezer all’interno della gelateria, dove c’erano 20 torte già prenotate per San Valentino. Tutte scongelate” racconta Francesco Bendandi, titolare di Sbrino -. Non paghi, due di loro sono pure tornati anche la notte successiva ma non c’era più nulla da rubare. Poi, la terza notte, ho dormito qua, per evitare che facessero nuovi danni”.

Per recuperare il lavoro “perso” Francesco ha dovuto lavorare tutto il sabato e la domenica. “Ho rifatto tutte le torte, senza creare un disagio ai clienti che le avevano prenotate.”

“Il danno non è ancora stato quantificato con precisione, ma sicuramente si aggira attorno ai 2500 euro, senza contare la finestra rotta” – prosegue -. Ho un nervoso addosso che non si descrive. Ma non posso avvelenarmi il sangue per questa gente. Sono un artigiano e ci mettiamo il cuore in quello che faccio. E la cosa che mi dà fastidio è che, secondo me, non si sono neppure resi conto di ciò che facevano”.

“Questi ragazzi dovrebbe essere rieducati, fosse per me li metterei a spazzare la Darsena, tutti i giorni, dalla mattina alla sera” commenta.

“Ad essere stato preso di mira non è stato solo la mia gelateria – conclude Francesco -. Il gruppetto ha girato per tutta l’area della Darsena Pop Up: sono entrati anche nel bar e nella pizzeria solo che queste attività sono ancora chiuse e quindi non hanno rubato nulla”.

Sabato notte il gruppetto ha anche cercato di entrare al circolo tennis Darsena, senza riuscirvi ma facendo solo qualche danno alla porta posteriore. E’ andata peggio alla Polisportiva Monti, dove si sono introdotti ed hanno asportato delle bevande dal bar.

Le indagini per risalire ai responsabili dei furti e dei danneggiamenti sono affidate dalla polizia. “Grazie alle telecamere sia pubbliche che private presenti in zona, stiamo cercando di identificare gli autori” – spiegano dalla Mobile– . Sappiamo che si tratta di un gruppetto di ragazzi, molto giovani, che si muovono a piedi, quindi possiamo pensare ad una microcriminalità nostrana e non trasfertista. Grazie ai sistemi di video-sorveglianza, crediamo di riuscirli a identificare in breve tempo”.