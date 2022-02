Il compianto fotografo dei vip Carlo Morgagni nelle parole di chi lo ha conosciuto: il 15 febbraio i funerali a Filetto

Ha destato grande commozione la scomparsa di Carlo Morgagni, storico fotografo dei vip e della riviera romagnola, venuto a mancare sabato 12 febbraio 2022 a causa di un malore improvviso presso la sua abitazione. I funerali sono fissati per domani, martedì 15 febbraio, partendo alle ore 15 dalla camera mortuaria di Russi alla volta della chiesa di Filetto. Dopo la funzione religiosa si proseguirà per il locale cimitero. La camera ardente è finora stata meta di tanti amici increduli, giunti per dare l’ultimo saluto a quell’uomo sempre disponibile e sorridente, un vero galantuomo. Tantissimi sono anche i messaggi di cordoglio che arrivano alla famiglia, altrettanti quelli che lo salutano postando messaggi nella sua pagina facebook.

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri ricorda Morgagni:

“Carlo Morgagni era prima di tutto un amico, e un amico della nostra località. Mi ha sempre seguito durante tutti gli eventi che la mia amministrazione ha organizzato durante i miei mandati dal 1988 al 2004. l’ho ritrovato nel 2019 quando sono stato rieletto nuovamente alla guida della mia città, e lui si è sempre presentato a tutti gli eventi culturali, sportivi o di altra natura. Con lui avevi la certezza che le sue immagini raggiungevano i media più importanti, la nostra città gli deve molto sotto questo profilo”.

Carlo Morgagni in compagnia di Vasco Rossi

Carlo Morgagni ricordato da Mario Baldassari, organizzatore del Vip Master:

“Oggi è facile dire che Carlo Morgagni era un amico, ma era così nella realtà. Era soprattutto dal lato fotografico un grande professionista. Quando lo vedevi in giro in spiaggia o nei locali con la macchina fotografica significava che c’era o stava per arrivare qualche personaggio. Bruciava tutti i colleghi sul tempo, aveva già l’informazione in anticipo. Conosceva molti vip, e loro gli davano un vantaggio dicendo quando e dove arrivavano. Il fotografo lo faceva per passatempo, diceva lui, ma era ormai un grande professionista, sapeva tutto e non aveva nulla da imparare. Con noi è sempre stato presente a tutte le edizioni del Vip Master, era una certezza di vedersi pubblicati sulle testate giornalistiche nazionali ed estere”.

Anche dal giornalista del settimanale Chi Valerio Palmieri arriva il messaggio di cordoglio:

“Sei una delle prime persone che ho conosciuto a Milano Marittima, e tutte le volte che passavo ti incontravo sempre. Spuntavi dal nulla, sempre cordiale ed elegante, con la tua camicia fuori dai pantaloni e la macchina fotografica. Quando al giornale arrivavano le foto del Vip Master riconoscevo subito le tue, e sai perchè? Perchè volevi bene ai personaggi, perchè ti divertivi. Hai raccontato un’epoca, una città, sempre con la stessa curiosità. Un giorno stavi fotografando una coppia famosa, e c’era un amico che non si staccava mai da loro. ‘Dì a quel bruttone lì di spostarsi che mi rovina le foto’ mi dicesti con la tua voce inconfondibile. Rido ancora mentre ci penso. Ho il cuore addolorato da questa mattina, Carlo. La mia Milano Marittima non sarà più la stessa senza di te. Ti volevano bene tutti, eri una persona unica”.

Tramite Patrick Baldassari anche Filippo “Pippo” Inzaghi (spesso fotografato da Morgagni ndr) si è detto molto dispiaciuto della scomparsa di Carlo Morgagni, un fotografo sempre presente in tutti gli eventi mondani di Milano marittima, uno che sapeva portare a compimento il suo lavoro senza ledere mai l’immagine dei personaggi che giungevano in riviera.

Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo Tv, ha scritto sui social: “Ciao Carlo, sempre gentile. Mandami qualche paparazzata da lassù”.

L’assessore regionale al Turismo, Commercio e Infrastrutture Andrea Corsini ha commentato: “Ciao Carlo persona squisita e gentile. Sono addolorato”.

Il presentatore Tv Jack Bonora: “Ci lascia un grande fotografo e una persona squisita. La terra ti sia lieve”.

Attraverso facebook anche il Papeete Beach invia il proprio saluto: “Un immagine vale più di mille parole. Con questa frase di Confucio ci piace ricordarti oggi. Grazie Carlo per le milioni di parole che hai impresso nelle tue foto. Che la terra ti sia lieve”.

A cura di Gianni Zampaglione