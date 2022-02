Camion urta il viadotto, danni ad una delle travi: chiusa per verifiche l’E45 in direzione Roma tra gli svincoli di Ravenna e Standiana

A seguito dell’urto di un mezzo fuori sagoma, in transito sulla sottostante viabilità comunale Fosso Ghiaia, sono stati rilevati danni ad una delle travi di bordo del viadotto posto al km 246,500 della strada statale 3 bis “Tiberina” (E45), in provincia di Ravenna.

Tra il km 246,000 ed il km 247,500 era già in atto la chiusura della carreggiata direzione Ravenna per consentire i lavori di risanamento del Viadotto ‘Fosso Ghiaia’, quindi il transito sulla 3bis “Tiberina” era consentito a doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Roma.

Per fare in sicurezza le opportune verifiche sull’opera interessata dall’urto è stato necessario interdire temporaneamente il transito in direzione Roma, tra lo svincolo di Ravenna (km 250,565) e lo svincolo di Mirabilandia (243,700), provvedendo a deviare il traffico sulla locale via Dismano.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, i tecnici Anas e un’impresa per il ripristino delle parti d’opera danneggiate per riattivare già nella giornata di domani il doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Roma.