Dal 2026 operativi Casa della Salute e Ospedale di Comunità in Darsena: Roberta Mazzoni (Distretto Sanitario Ravenna) spiega cosa saranno

Entro il 2026 la citta di Ravenna avrà una Casa della Comunità in Darsena, con al suo interno l’Ospedale di Comunità (OSCO). I tempi sono dettati dai bandi del PNRR e non sono derogabili, quindi si tratterà di una corsa contro il tempo, con avvio dei lavori previsti per l’inizio del 2023. Nel 2026 la struttura dovrà essere funzionante.

In Consiglio comunale nei giorni scorsi c’è stato il passaggio di proprietà dell’area in via Antica Milizia, zona Nuovo Parco Cesarea, dal Comune all’Ausl e ora ci sono tutte le procedure legate all’espletamento delle gare.

Il nuovo centro di servizi territoriali servirà un bacino potenziale di circa 90mila utenti, si svilupperà su una superficie di 7mila metri quadrati, per un investimento previsto di 11 milioni di euro, tutti provenienti dai fondi europei. Si tratta di una assoluta novità per il territorio ravennate, un blocco di servizi sanitari e sociosanitari integrati che potenzieranno quella medicina del territorio di cui tanto si è parlato dall’inizio della pandemia in avanti. Ma di cosa si tratta nello specifico? Cosa ci dobbiamo aspettare tra appena 4 anni? A quali bisogni risponderà? Lo abbiamo chiesto alla direttrice del Distretto Sanitario di Ravenna dell’Ausl Romagna, dottoressa Roberta Mazzoni.

Casa di Comunità, Ospedale di Comunità. Sono voci nuove, che derivano dalla programmazione del PNRR. Di cosa stiamo esattamente parlando?

Le Case della comunità sono le nuove aggregazioni della medicina territoriale che sono previste dal PNRR quale risposta all’assistenza territoriale. Di fatto sono dei poli di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria a livello territoriale. Le Case della Comunità riprendono il modello delle Case della Salute della Regione Emilia Romagna, rafforzando ulteriormente alcuni percorsi di presa in carico. Possono prevedere al proprio interno, come in quella che sorgerà in Darsena, le Centrali Ospedale Territorio (COT), cioè punti di coordinamento organizzativo per la presa in carico dei pazienti nelle cure territoriali.

Ci spieghi meglio

Di fatto la casa di comunità ha un nucleo centrale che è composto di Medici di Medicina Generale, infermieri, psicologi, assistenti sociali che si occupano di cure primarie. A questo nucleo, possono essere estesi e collegati altri servizi quali l’assistenza specialistica, l’attività diagnostica, le attività di promozione alla salute negli adolescenti e nell’infanzia. Sono modelli che possono essere estesi in base al fabbisogno dei cittadini.

Quali servizi si troveranno alla Casa di Comunità in Darsena?

Ci saranno molti servizi, compresi quelli erogati attualmente dal CMP. Da tempo eravamo alla ricerca di un’area in quella zona, che è diametralmente opposta all’ospedale e al CMP e permette di offrire assistenza ad un’ampia fascia di popolazione, partendo dalla Darsena che è un’area altamente popolata, fino al mare.

Oltre ai servizi delle cure primarie, ci sarà un’area radiologica, un polo riabilitativo, il punto prelievi, la possibilità di accedere a consulenze specialistiche, servizi sociali integrati con i servizi sanitari e un’area legata alla promozione degli stili di vita e benessere, opzione favorita dal fatto che la Casa della Comunità della Darsena sorgerà all’interno del Parco Cesarea.

Lo sforzo che le Case della Salute e di comunità devono fare è proprio quello di integrare percorsi e lavorare in team. Questa è una necessità, non solo indicata da tutta la letteratura di riferimento, ma il tema della complessità di gestione di pazienti con patologie croniche richiede una modalità di lavoro multidisciplinare, con la possibilità di garantire agli assistiti percorsi, che permettono il monitoraggio delle proprie condizioni di salute e fare gli approfondimenti diagnostici necessari.

Un progetto ambizioso. È definitivo o suscettibile di ulteriori ampliamenti?

Attualmente la Casa della Salute ha un piano di disponibilità per l’Ospedale di Comunità e successivamente sarà possibile costruire un altro modulo, in cui troveranno posto il consultorio familiare e la pediatria di comunità.

Quindi un luogo di cura territoriale. E l’OSCO?

L’OSCO, cioè l’Ospedale di Comunità servirà pazienti che hanno bisogno di cure e di assistenza non erogabili a domicilio, ma che hanno superato la fase acuta e hanno bisogno di completare il percorso di riabilitazione fisica, motoria, o il programma di cure. È un luogo che consente anche di addestrare i caregiver, i familiari, alle pratiche assistenziali di cui i pazienti hanno necessità. Sono luoghi temporanei dove è possibile essere accolti, completare questo programma o costruire un percorso al termine di una degenza. Dall’ospedale di comunità si viene accolti temporaneamente e poi si va ad altri servizi o si torna al domicilio. Sono delle strutture fortemente connotate con una valenza riabilitativa e di sostegno al caregiver.

Quali saranno le modalità di accesso?

Sono strutture che non sono vincolate all’età, chiunque può essere accolto: sono a disposizione dei Medici di Medicina Generale, che possono individuare percorsi specifici per i propri assistiti, anticipando i piani di cura ed evitando il ricorso all’ospedalizzazione, laddove possibile. L’insieme dei servizi che il PNRR sostiene sono finalizzati a potenziare le cure territoriali e ad evitare il ricorso all’ospedalizzazione in maniera inappropriata.

Ci sono due possibilità di invio: può essere lo stesso medico di famiglia ad inviare un paziente, oppure l’ospedale a completamento di un percorso di degenza.

Quali figure sanitarie ci lavoreranno?

Nell’OSCO ci sarà personale sanitario, medico e infermieristico attivo sulle 24 ore, ci saranno medici, fisioterapisti, la possibilità di accedere a servizi di diagnostica e specialistica. Non ci saranno servizi di emergenza, perché l’OSCO lavora sulla cronicità e non fa trattamenti in emergenza, che restano una prerogativa delle strutture ospedaliere. L’OSCO lavora sulla prevenzione e sulla capacità di intercettare precocemente alcuni segni e sintomi che le persone possono avere, gestendoli precocemente per evitare il ricovero in emergenza urgenza.

E nella Casa di Comunità?

Ci lavoreranno medici, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi, specialisti a partire da pneumologo, cardiologo, diabetologo e fisiatra, ma contiamo di introdurre anche altri specialisti per garantire l’accesso alle visite specialistiche di primo livello fuori dalla struttura ospedaliera.

La carenza di medici e infermieri è un problema annoso. Come pensate di trovare le figure necessarie?

In questa fase è prematuro parlare di numeri. Adesso abbiamo chiuso il progetto di fattibilità, quando entreremo nei progetti operativi saremo più precisi. Ora ci sono solo delle stime. Il tema delle risorse finanziarie per pagare i professionisti che assumeremo, va chiarito: la missione 6 del PNRR consente solo investimenti strutturali e tecnologici. Alcune risorse potranno essere trasferita dall’ospedale o dal CMP, ma in minima parte. Aspettiamo anche indicazioni ministeriali in proposito.