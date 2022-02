Ferrero (Fd’I) sulla Torre civica di Ravenna: “Lavori di restauro fermi da anni. Non doveva essere rimontata?”

Alberto Ferrero, Capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Ravenna, ha presentato un’Interrogazione al Sindaco per chiedere aggiornamenti sui lavori di restauro della Torre Civica, in via Paolo Costa, monumento edificato nel XII secolo ed oggi caratterizzato da una forte inclinazione o.

Ferrero ricorda che “la torre, originariamente alta 38 metri, nel 2000 è stata abbassata di 13 metri, togliendo anche la caratteristica bifora sommitale. Questo è stato fatto per consentire i lavori di restauro e di consolidamento del terreno, il cui parziale sprofondamento aveva causato l’inclinazione della torre stessa”.

“L’abbassamento della torre aveva provocato notevole perplessità anche da parte della soprintendenza, perplessità superate solo a seguito della presentazione, da parte del Comune, di un cronoprogramma che prevedeva nel 2002 il consolidamento delle fondamenta e, nel 2003, il rimontaggio dei 13 metri sommitali. Il tutto per un costo complessivo di 2,5 miliardi di lire” prosegue il capogruppo, sottolineando che “ad oggi non solo la torre non è stata ricostruita, ma i lavori di restauro sembrano fermi”.

Nell’interrogazione Ferrero chiede al Sindaco: Dove sono le pietre che dovevano essere catalogate in attesa di un futuro rimontaggio? Quanto denaro è stato speso fino ad oggi? Quando si prevede il rimontaggio della Torre e quale sarà l’importo complessivo del restauro?