Incendio in via de Brozzi a Lugo: lungo intervento dei Vigili ma nessun ferito

Come ha segnalato sulla propria pagina Facebook la Polizia Locale Bassa Romagna, ieri sera, giovedì 16 febbraio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio in zona via de Brozzi a Lugo. Diversi i mezzi di soccorso all’opera, per spegnere le fiamme che provenivano dal tetto di una casa.

Sul posto, oltre ai Vigli, anche la Polizia Locale per i rilievi del caso. Fortunatamente l’incendio, le cui cause sono ancora al vaglio, non ha causato feriti, e nella notte è stato domato.