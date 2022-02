Maxi operazione anti-droga. Tra l’auto e la casa aveva 27 chili di cocaina: 36enne intercettato nel lughese

Un 36enne di origini albanesi, già noto alle Forze dell’ordine, è stato bloccato nel lughese dai Carabinieri mentre trasportava in auto 16 chili di cocaina, non si sa se destinati alla piazza dello spaccio ravennate o solo ‘in transito’.

Come riporta il Corriere Romagna, l’uomo, che nella sua casa di Occhiobello è stato poi scoperto nascondere altri 10 chili di droga per oltre 27 in totale, è stato intercettato venerdì nel lughese durante un’indagine più ampia sulla tratta Lombardia-Romagna e partita dal bergamasco. Arrestato, il pm di turno oltre alla convalida ne ha chiesto la custodia cautelare in carcere al giudice per le indagini preliminari, e il 36enne è stato per ora portato alla casa circondariale di Ravenna.

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha voluto ringraziare i Carabinieri che hanno condotto l’operazione antidroga che ha portato all’arresto nel territorio lughese: “Ringrazio i Carabinieri per un’operazione che ha coinvolto anche il nostro territorio ed è frutto di indagine e di un lavoro di raccordo molto più ampio. Sono stati sottratti alle piazze di spaccio 27 chili di cocaina e questo è sicuramente un bene. La sicurezza va vista in un’ottica di sistema e di collaborazione”.