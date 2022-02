Al parco Pertini di Cotignola un’assemblea pubblica sulla nuova raccolta differenziata nel centro storico

Proseguono le attività di Hera sul territorio per informare cittadini e attività sul nuovo servizio di raccolta differenziata. Per quanto riguarda il centro storico di Cotignola, nel mese di marzo saranno consegnati i nuovi contenitori e a partire dal 28 marzo inizierà il sistema di raccolta porta a porta integrale.

Martedì 22 febbraio alle 20.30 nella sala polivalente del parco Pertini è in programma un’assemblea pubblica in cui saranno illustrate le novità del servizio. Per accedere è necessario esibire il green pass rafforzato e indossare la mascherina Ffp2.

È previsto anche un incontro online che si svolgerà lunedì 28 febbraio dalle 18.30 alle 20, collegandosi dal link www.gruppohera.it/direttalugo.

Inoltre, sarà allestito un punto informativo di Hera al mercato cittadino di Cotignola, venerdì 18 marzo dalle 8 alle 12.

Per maggiori informazioni e segnalazioni è disponibile il numero verde di Hera 800 999 500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera «Il Rifiutologo». Il Rifiutologo è disponibile anche da web su www.ilrifiutologo.it.