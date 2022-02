Casa protetta di Cotignola: 23 ospiti positivi e 7 operatori. Un solo ricoverato, situazione stabile

Il sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari aggiorna sulla situazione coronavirus all’interno della casa portetta cittadina. Al 19 febbraio, data dei risultati dell’ultimo screening del giorno precedente sono emerse ulteriori 15 positività tra gli ospiti e 4 tra gli operatori. Nel frattempo 3 ospiti si sono invece negativizzati.

Attualmente le positività coinvolgono 23 ospiti, di cui uno ricoverato dal 9 febbraio, e 7 operatori.

“Al momento le loro condizioni, costantemente monitorate dal gestore in stretto rapporto con l’Ausl, non presentano elementi di particolare criticità. Naturalmente sono confermate le sospensioni delle visite alla struttura così come i nuovi ingressi”, commenta il sindaco.