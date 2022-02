“Il vento conservatore: La destra populista all’attacco della democrazia”: incontro online con Serughetti e Bellassai

Giovedì 24 febbraio alle 17 si terrà un incontro online organizzato dall’associazione FMP Femminile Maschile Plurale, insieme a Libertà e Giustizia, circolo di Ravenna, che vedrà il dialogo on line fra l’autrice Giorgia Serughetti e Sandro Bellassai, dal titolo “Il vento conservatore: la destra populista all’attacco della democrazia”.

“Non accade di frequente, in Italia, trovare e leggere libri che affrontino, in tempo reale, fenomeni sociologici in atto con il linguaggio della scienza politica e della storia – commentano gli organizzatori -. Con linguaggio e metodo storico e non giornalistico, come invece molti instant book, in questi tempi vissuti troppo spesso di corsa, hanno fatto e continuano a fare. Il libro di Giorgia Serughetti Il vento conservatore: La destra populista all’attacco della democrazia (Laterza, 2021) che, con lei e Sandro Bellassai, esamineremo in dialogo, è il contrario di un instant book. Propone una indagine assai approfondita del contemporaneo fenomeno, la destra populista, che sta attraversando il mondo, ben oltre l’Italia. Serughetti indaga molta letteratura e molte fonti, e restituisce la intricata matassa con profondità e chiarezza. Quali le cause di questo fenomeno mondiale? Cause economiche? Cause culturali? L’una esclude l’altra? Una prevale sull’altra?”.

“Per quale ragione in un mondo sempre più segnato da insicurezza e paura soprattutto nei ceti medi – non, quindi, nei ceti più poveri – sono emersi movimenti ostili all’uguaglianza sociale, xenofobi, sessuofobici? – aggiungono -. E’ in pericolo la democrazia faticosamente guadagnata dopo la seconda guerra mondiale? I nazionalismi, da Trump alla Brexit, attraversano anche l’Europa, alla ricerca di antiche certezze, norme, identità naturalizzate e considerate indiscutibili. Forze considerate un tempo progressiste e di sinistra, che ruolo hanno giocato e giocano in questi primi decenni del XXI secolo?”.

L’evento sarà fruibile online attraverso la pagina fb dell’associazione: www.facebook.com/associazionefmp oppure su ZOOM https://us05web.zoom.us/j/88612834578?pwd=N3NNclZDbXN3ZVJMdlNxVXc4dERKZz09, ID riunione: 886 1283 4578, Passcode: w3caH4.