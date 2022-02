Ladri al centro sportivo della Compagnia dell’Albero in Via Romea. Tanti danni per pochi euro

Danni tanti, refurtiva poca. E’ il bilancio del blitz notturno compiuto da ignoti malviventi all’interno della struttura della Compagnia dell’Albero in di via Romea a Ravenna, nella notte tra domenica a lunedì. La notizia è riportata sulle pagine di cronaca locale del Resto del Carlino, in edicola quest’oggi, 22 febbraio.

La banda, che non è escluso sia la stessa che recentemente ha “visitato” anche la Darsena Pop Up, sembra puntasse al denaro dei distributori delle bibite. Solo poche monete quindi ma la scia di danni che i malviventi hanno lasciato alle loro spalle è considerevole: porte danneggiate, armadietti svuotati, buttato a terra il defibrillatore. La conta di quello che è stato danneggiato non è ancora stata fatta ma per la polisportiva, soprattutto in questo periodo, si stratta di spese davvero indigeste.

Sul posto, ieri mattina, è intervenuta la polizia che ora cercherà di capire se realmente si tratti della stessa banda di minorenni, che nelle ultime settimane ha messo a segno diversi colpi a Ravenna.

Nella stessa sera è scattato l’allarme anche al Dribbling, in Via Antica Milizia, ma sembra che il colpo non sia andato a buon fine. Visitato invece il ristorante vicino.