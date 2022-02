Le proteste degli autotrasportatori del sud Italia, in particolare Puglia e Sicilia, sono arrivate anche a Ravenna, dove questa mattina, fin dalle 6, moltissimi camion, si parla di circa 200 mezzi pesanti alle 9 della mattina, si sono fermati nei parcheggi e lungo la strada che conduce al Porto San Vitale, intenzionati a scioperare per il caro carburante e gli aumenti insostenibili dei costi legati al loro lavoro.

I mezzi non stanno però bloccando completamente il traffico: hanno lasciato libero un varco per permettere alle auto di circolare e ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro.

Se la situazione non troverà degli sblocchi a livello nazionale – le richieste degli autotrasportatori sono quelle di sostegni governativi al settore – c’è da temere per i rifornimenti di merci nei negozi e per la deperibilità di alcune merci trasportate, come l’ortofrutta.

Tra i lavoratori in sciopero circola il volantino di Unatras, Unione Nazionale dell’Associazione Autotrasporto Merci, nel quale si legge del fallimento delle trattative in atto con la viceministra Bellanova: “L’incontro al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili si è concluso (ieri, n.d.r.) senza aver ancora prodotto i risultati tangibili che UNATRAS e gli autotrasportatori che autonomamente hanno deciso di attuare azioni di protesta si attendevano. UNATRAS riconferma la propria disponibilità a proseguire il confronto con le istituzioni, tenendo aperto il dialogo con le imprese per individuare le azioni più efficaci e opportune per raggiungere le soluzioni auspicate dalla categoria”.

In un altro volantino si legge inoltre che si tratta di una “protesta montata autonomamente, viste le inconcludenti discussioni tra parti sindacali e governo. Anche ieri vi è stata una fumata bianca. Con questi costi le nostre ditte sono a rischio. Purtroppo non è aumentato solo il gasolio, ma tutto! Urea, gomme, officine. Parliamo tanto di sicurezza, ma questa è a rischio. Chiediamo un intervento del governo per non riservare i maggiori costi ai clienti e successivamente sulla società. Trovano i soldi per i monopattini e non per l’autotrasporto? Siamo con l’Italia, come abbiamo dimostrato durante il lockdown, sacrificandoci anche per il bene comune, ma l’Italia deve stare con noi”.

AGGIORNAMENTO DELLE 9.35

La situazione si è sbloccata e alcuni autotrasportatori hanno deciso di allentare il blocco, consentendo una parziale riapertura. Il traffico ha ripreso a circolare e le aziende sono raggiungibili. È però possibile che più tardi verrà ripreso il blocco.

Foto e video Gianni Zampaglione