Paxlovid e cure domiciliari anticovid: cosa cambia. Biagetti (Malattie Infettive Rimini): “È un’arma in più, il vaccino resta la scelta migliore”

Da pochi giorni c’è una nuova arma contro il Covid 19: si chiama Paxlovid è un antivirale e si va ad aggiungere alla lista dei farmaci autorizzati da AIFA (l’agenzia italiana del farmaco) per la cura domiciliare della malattia causata dal Sars-Cov-2.

Non certo solo “tachipirina e vigile attesa” dunque, come gli scettici del vaccino e della scienza amano sostenere, ma numerose terapie diversificate a seconda dei casi e dei livelli di rischio dei pazienti. Ne abbiamo parlato con il dott. Carlo Biagetti, direttore dell’U.O. di Malattie Infettive dell’ospedale di Rimini.

Dottore, come funziona il nuovo farmaco?

È un’arma in più che abbiamo a disposizione nell’ambito delle terapie domiciliali. Si tratta di un antivirale in compresse che va assunto entro i primi 5 giorni della malattia e dunque serve una diagnosi precoce. Passato quel termine il prodotto perde di efficacia ed è inutile. Il farmaco va assunto poi per 5 giorni ed essendo in compresse, può essere assunto al domicilio.

A chi è indicato?

Può essere somministrato ai pazienti affetti da Covid 19 che presentano sintomi lievi della malattia, come febbre e altro, ma che non necessitano di ossigenoterapia, step che fa scattare l’ospedalizzazione. Il paziente dunque è positivo al Covid 19, presenta una sintomatologia contenuta, senza problemi respiratori e compromissioni polmonari e può essere curato a domicilio. Una percentuale di questo tipo di pazienti, con alcuni fattori di rischio, ha un rischio maggiore di finire in ospedale.

Quali sono i fattori di rischio?

Non essere vaccinati è quello principale: oggi un 40enne non vaccinato ha un rischio di sviluppare una severa malattia da Covid 19 molto maggiore rispetto ad un 75enne coperto da tre dosi. Poi ci sono quelli “classici”: avere patologie che possono aver limitato la risposta alla vaccinazione, come nel caso di pazienti immunodepressi, malati oncologici, trapiantati, persone che stanno affrontando cicli di chemioterapia. Ma anche l’obesità, l’anzianità e l’essere affetti da patologie cardiopolmonari.

Quali sono le altre terapie utilizzate nella lotta al Covid?

Le terapie a nostra disposizione al momento sono gli anticorpi monoclonali, anche se ce n’è rimasto uno solo attivo contro la variante Omicron, il Sotrovimab. Si tratta di un farmaco endovenoso, che si fornisce in un’unica dose e viene somministrato in ambito protetto, con day hospital nei reparti di Malattie Infettive o al Pronto soccorso, a seconda di come i vari ambiti dell’Ausl Romagna si sono organizzati. Il paziente viene chiamato in ambito protetto, la somministrazione dura un’oretta, poi resta in osservazione un’altra ora e può tornare al domicilio. Anche nel caso della terapia monoclonale occorrono le stesse indicazioni degli antivirali: malattia lieve, fattori di rischio concomitanti, entro i 5 giorni dallo sviluppo dei sintomi.

Con le stesse indicazioni abbiamo poi una serie di farmaci antivirali: il Remdesivir, che utilizziamo già da tempo anche nella malattia grave in ospedale. Anche questo è un farmaco endovenoso, quindi nel caso di persone ospedalizzate per altre cause, ma positivi al covid e con fattori di rischio concomitanti, possiamo somministrarlo in via precauzionale. Per esempio, se un paziente di 90 anni si rompe il femore e viene ricoverato, risulta positivo al Covid ma non ha nessun problema respiratorio, gli può venire somministrato il Remdesivir. Si utilizza solo in ospedale, perché richiede una somministrazione endovenosa al giorno, per tre giorni, dunque la gestione col paziente al domicilio sarebbe estremamente complessa.

Poi ci sono due antivirali in compresse che possono essere assunti a domicilio: il Molnupiravir, che abbiamo a disposizione già da qualche settimana e quello che è arrivato questa settimana, il Paxlovid.

Che differenza c’è tra i due?

Rispetto al Molnupiravir, Paxlovid è più efficace nel ridurre il rischio di ospedalizzazione. Ma è composto da due principi attivi diversi, uno dei quali ha importanti interazioni, anche pericolose, con altri farmaci ed essendo indicato proprio in soggetti fragili, che spesso assumono ne assumono parecchi, bisogna valutare attentamente le interazioni che possono scatenarsi. Ci sono pazienti che avrebbero l’indicazione per usarlo ma, a causa di altre terapie concomitanti che non si possono sospendere, non possono farlo.

Qual è l’iter per accedere a questi farmaci?

È il medico di medicina generale, che ha il polso della situazione del paziente, a far scattare la segnalazione. Se ha il sospetto che un paziente sia positivo al coronavirus, lo invia ad una diagnostica rapida, un tampone molecolare urgente o un antigenico. Appena c’è la conferma della positività, valuta gli eventuali fattori di rischio del singolo paziente e invia una richiesta ai medici infettivologi dell’ospedale, che al momento sono gli unici autorizzati da Aifa a prescrivere queste cure. Noi le valutiamo, considerando i fattori di rischio e decidiamo quali di questi farmaci è più indicato nel caso specifico, se gli anticorpi monoclonali o gli antivirali. A quel punto, organizziamo la gestione del farmaco: se è stato scelto un anticorpo monoclonale, il paziente viene chiamato dall’ospedale per venire a fare la terapia, se invece si decide per gli antivirali in compresse, si attivano le Usca che, con il farmaco, vanno al domicilio del paziente, lo visitano e glielo forniscono.

Si è detto che tutta questa burocrazia rischi di rallentare l’accesso a queste cure, è così?

Tutto si può e si deve migliorare. In questo momento Aifa ha dato l’autorizzazione alla distribuzione di questi farmaci solo agli infettivologi, anche perché si tratta di farmaci ad alto costo che vanno gestiti al meglio. Posso garantire che, come accaduto con i monoclonali, nessun paziente viene lasciato indietro. Credo però, per diversi motivi, che se le procedure in futuro venissero semplificate, sarebbe un beneficio per tutti. Certo, se il medico di medicina generale avesse a disposizione il farmaco, ci sarebbe un notevole risparmio di energie, non sarebbe necessario attivare l’infettivologo, il farmacista, il medico USCA e così via. Occupandomi poi di rischio infettivo e rischio clinico, so che le procedure più snelle e più semplici sono quelle più sicure. Quindi auspichiamo che questa sia una prima fase, ma se la vera lezione del Covid, come spesso si dice, è quella della necessità di potenziamento della medicina territoriale, questo potrebbe essere un buon banco di prova.

Non c’è il rischio che le nuove terapie domiciliari, compreso il Paxlovid, possano “scoraggiare” chi era già scettico dalla vaccinazione?

Vaccino e Paxlovid sono due armi complementari, assolutamente non alternative l’una all’altra e con performance di efficacia non paragonabili. La vaccinazione resta l’atto terapeutico in assoluto, in ordine di grandezza diverso, rispetto a qualsiasi altro farmaco possa essere utilizzato. Per vari motivi: nonostante con la variante Omicron si sia persa efficacia sulla prevenzione dell’infezione, la malattia del vaccinato rispetto a quella del non vaccinato, qualunque sia l’esito, è completamente diversa e con conseguenze drammaticamente diverse nei pazienti, anche quando le cose si risolvono positivamente. Non dimentichiamo che c’è anche di Long Covid.