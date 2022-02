Scontro tra due auto a Masiera, una si cappotta nel fosso: 55enne trasportato al Bufalini

Alle 13,45 di oggi, 23 febbraio, a Masiera di Bagnacavallo, a un incrocio tra uno stradello e la via provinciale Masiera, due auto si sono scontate per cause ancora al vaglio: a bordo della prima, una Mazda, viaggiavano due donne e un bimbo di circa 1 anno, mentre sulla seconda, una Dacia, viaggiava un 55enne di Bagnacavallo.

Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, che nello scontro è finito nel fosso cappottandosi con l’auto: per estrarlo dall’abitacolo sono intervenuti Vigili del Fuoco, dopodiché è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze e l’elicottero. Il ferito, rimasto cosciente, è stato poi trasportato al Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sono rimaste illese le due donne e il bimbo che occupavano l’altra auto. Sul posto anche la Municipale per i rilievi del caso.