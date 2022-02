Cospicua donazione di mascherine e gel all’associazione di volontariato Il Terzo Mondo

Quando l’istruzione ed il sociale s’incontrano per promuovere i valori del volontariato, il risultato si vede. Questa mattina presso il Liceo scientifico di Ravenna l’associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV presieduta da Charles Tchameni Tchienga ha ricevuto in donazione 6.150 mascherine (chirurgiche e di altri tipi) e 132.000ml di gel igienizzanti. A consegnare il materiale è stata la signora Patrizia Prati ex pallavolista dell’Olimpia Teodora campione d’Europa.

Una parte della donazione verrà distribuita alle famiglie che già frequentano lo Sportello del Sorriso di via Grado 30. Il Terzo Mondo ringrazia il Consar Servizi per il mezzo di trasporto e tutte le educatrici che stamattina hanno aiutato a caricare i doni nel furgone.