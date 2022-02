Il bobbista olimpionico Lorenzo Bilotti ricevuto in comune a Cotignola. Il sindaco: “Vogliamo coinvolgerlo in iniziative con i giovani”

Nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio la giunta comunale ha ricevuto la gradita visita di Lorenzo Bilotti, atleta cotignolese del bob a quattro, appena rientrato dalle olimpiadi di Pechino.

I quattordici giorni trascorsi in Cina sono stati per Lorenzo un’esperienza indimenticabile: da un lato le temperature assai rigide, i due tamponi giornalieri, il cibo non paragonabile a quello italiano e le severissime norme anticontagio; dall’altra l’entusiasmo di gareggiare nell’evento più importante per uno sportivo e l’affiatamento con i compagni di squadra.

Bilotti si è detto soddisfatto per aver raggiunto il 15° posto in classifica generale, un netto miglioramento rispetto alle Olimpiadi 2018 di Pyeongchang in Corea del Sud. Con un po’ di fortuna in più e una diversa distribuzione dei tempi conseguiti nelle singole manches, il risultato finale avrebbe potuto essere ancora migliore.

«Insieme a tutti i componenti della giunta mi sono congratulato con Lorenzo per aver partecipato alla sua seconda Olimpiade – ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari -. Ci terremo in contatto nel corso dei prossimi mesi, perché ci piacerebbe coinvolgerlo in iniziative con i ragazzi e le ragazze di Cotignola».