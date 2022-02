Porto Corsini. E’ morta Letizia del Bagno Mara Waikiki. Il saluto di amici e conoscenti sui social

“Buon viaggio carissima Letizia Morettini”. E’ morta Letizia Morettini titolare del Bagno Mara Waikiki a Porto Corsini. La notizia si è diffusa velocemente nella giornata di ieri e in molti, amici, clienti, conoscenti hanno voluto dimostrare il proprio dispiacere scrivendo un proprio ricordo o lasciando un semplice messaggio dedicato a Letizia.

“A malincuore mi faccio portavoce del gruppo di Beach Volley Ravenna e tanti altri per ringraziare ancora e ancora te e la tua cara famiglia, a cui facciamo le nostre più sentite condoglianze, per averci sempre supportato nei nostri tornei di beach volley…i tornei più belli quelli del Bagno Mara di Porto Corsini. Ci mancherai tanto…buon viaggio cara Letizia” ha scritto Alberto Sirri, in un messaggio su sociale.