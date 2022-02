Cervia, al via i lavori in via Beneficio I Tronco

Continuano a Cervia gli interventi previsti nel progetto di manutenzione delle strade del forese iniziato lo scorso anno con la riasfaltatura di via Ragazzena e della zona centrale di Castiglione. Questa settimana sono iniziati il lavori in via Beneficio I Tronco per un tratto di oltre un chilometro. Attualmente questa strada presenta un cedimento della banchina stradale dovuto in larga parte al passaggio di mezzi pesanti non autorizzati.

Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno anche in altre strade del territorio del forese, così come previsto dal progetto che prevede un importo di 700 mila euro. L’intervento verrà eseguito dal Consorzio di imprese nell’ambito dell’accordo quadro.