Profughi ucraini. Donati (Hotel Diana) e Musca (Grand Hotel Mattei) pronti ad accogliere le prime famiglie a Ravenna

“Pronto ad accogliere i primi profughi ucraini”. Non è la prima volta che Filippo Donati, titolare dell’Hotel Diana di Ravenna e consigliere di Viva Ravenna, apre le porte del suo albergo in Via Girolamo Rossi per aiutare chi ha bisogno. Lo fece per i terremotati dell’Emilia poi con quelli delle Marche e di Amatrice. Ora è pronto ad ospitare i profughi ucraini.

“C’è stata fatta una richiesta di aiuto e noi non ci siamo tirati indietro – spiega al telefono -. Insieme all’amico e collega Nicola Musca del Grand Hotel Mattei abbiamo voluto dare la nostra disponibilità ad ospitare, nelle nostre strutture ricettive, i primi nuclei familiari di profughi ucraini in arrivo a Ravenna” .

“Si tratta di alcuni famiglie, composte da madri e bimbi piccoli. I padri sono rimasti in Ucraina a combattere. Sappiamo che sono in viaggio per raggiungere alcuni parenti qui a Ravenna ma al momento non si sa ancora quando arriveranno” spiega Donati. “Potrebbero arrivare tra venerdì e sabato ma non c’è nulla di certo. Mi aggiorneranno durante il viaggio, il loro problema è anche attraversare le frontiere. “.

Donati ha chiesto la collaborazione a qualche ristoratore ravennate “Sarebbe davvero preziosa, per poter garantire pasti caldi a queste persone, perchè io al Hotel Diana, non ho l’attrezzatura adatta. Come sempre accade a Ravenna, in poche ore sono stato contattato da tante persone pronte a dare una mano. C’è tanta voglia di aiutare. LE immagini che abbiamo visto tutti in tv sono terribili. Sono persone che fino ad una settimana fa, mai avrebbero pensato di dover lasciare la propria casa e fuggire”.

“Ai tanti ravennati che mi contattano, in queste ore, rispondo che fino a quando questi profughi non saranno arrivati, non so dare indicazione su quello che potrà servirgli. Immagino siano fuggiti solo con uno zaino o una valigia… ma non so nulla di preciso”.

“Come sempre Ravenna saprà stringersi attorno a queste famiglie in fuga. Sono certo che più saremo e più loro si sentiranno a loro agio. Più saremo e più dimostreremo che siamo persone accoglienti e solidali” conclude Donati.