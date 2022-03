Bassa Romagna. Operazione antidroga “Digger Dog” della Polizia di Stato. Eseguite 20 misure cautelari

Dalle prime ore di oggi, 1 marzo, è in corso un’operazione della Polizia di Stato finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti con l’esecuzione di 20 misure cautelari emesse dal G.I.P. del tribunale di Ravenna nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri, a carico delle quali gli investigatori hanno raccolto gravi elementi indiziari in relazione a fatti commessi in Romagna dal settembre 2019 al giugno 2020.

Le indagini svolte dagli investigatori della locale Squadra Mobile sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna, e nelle fasi operative avevano già condotto all’arresto di quattro persone e al sequestro di circa cinque chili di cocaina e 175.000 euro per finalità di confisca.

In particolare, nel novembre del 2019, nel corso di servizi connessi alle attività tecniche di intercettazione e monitoraggio, gli inquirenti avevano individuato e arrestato, nel faentino, un uomo in possesso di circa 110 grammi di cocaina. I successivi sviluppi dell’indagine avevano portavato ad ulteriori tre arresti nei mesi di marzo, maggio e giugno 2020 quando, in distinte operazioni, erano stati individuati dapprima un cittadino italiano in possesso di oltre 800 gr. di cocaina, poi uno straniero che trasportava sulla sua autovettura una confezione di circa 1 kg della medesima sostanza e infine, in una articolata operazione era stata perquisita l’abitazione del custode di una consistente partita di droga per circa 3 kg di cocaina. Contestualmente era stati indagati due complici nei confronti dei quali le forze dell’ordine avevano proceduto al sequestro di 175.000 euro in contanti, occultati nel cruscotto di un autoarticolato che trasportava autovetture verso l’Albania.

Al termine delle indagini su richiesta della Procura della Repubblica, il G.I.P. presso il Tribunale di Ravenna ha emesso venti provvedimenti di misura cautelare personale – di cui quattro in carcere, dodici in regime di arresti domiciliari e quattro sottoposizioni all’obbligo di dimora – nei confronti di altrettante persone, coinvolte a vario titolo nel concorso dei reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle odierne operazioni, sono state perquisite abitazioni e alcune attività commerciali riconducibili alle persone destinatarie delle misure, con l’impiego di circa ottanta fra donne e uomini della Polizia di Stato, appartenenti Squadra Mobile, ai Commissariati di Faenza e Lugo, ai Reparti Prevenzione Crimine di Bologna, Padova, Pescara, Perugia ed alle unità cinofile di Bologna e Ancona.