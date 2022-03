Martedì 1° marzo si scende in piazza anche a Bagnacavallo per dire no alla guerra in Ucraina

Martedì 1° marzo, dalle 18.30 alle 19.30, si terrà in piazza della Libertà a Bagnacavallo un ritrovo per dire no alla guerra in Ucraina e riaffermare il valore della pace. Interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

La cittadinanza è invitata a partecipare: chi lo desidera potrà portare una candela o una luce a led e condividere un pensiero di pace. Nel frattempo, sempre in seguito agli eventi bellici in Ucraina, nella mattinata di domenica 27 febbraio si è tenuto a Villanova, in piazza Tre Martiri, un ritrovo per la pace al quale ha preso parte la vicesindaca Ada Sangiorgi.

Sulla facciata del Municipio di Bagnacavallo è inoltre esposta la bandiera della pace.