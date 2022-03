Conselice lancia una raccolta di beni di prima necessità per aiutare i profughi ucraini

Il Comune di Conselice, in collaborazione con la Caritas parrocchiale, organizza una raccolta di beni di prima necessità per aiutare i cittadini ucraini in arrivo sul territorio in fuga dalla guerra e per coloro che sono ancora in zona di guerra. I cittadini possono donare vestiario pulito, pannolini, giocattoli, prodotti per l’igiene personale, materiale di primo soccorso (garze, cerotti, disinfettante, cotone idrofilo, eccetera), alimentari a lunga scadenza (no contenitori di vetro).

Si potrà consegnare il materiale il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 18 e la domenica mattina dalle 10 alle 12 presso la Caritas di Conselice, in via Selice 170. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l’assessore Raffaella Gasparri al numero 334 6335702, email gasparrir@comune.conselice.ra.it.