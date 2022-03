È morto Sanzio Senni, medico e fondatore dell’Unità operativa speciale di endocrinologia a Lugo

È morto Sanzio Senni, medico endocrinologo e fondatore dell’Unità operativa semplice di endocrinologia a Lugo, che, sotto la sua guida, è stata un’eccellenza dell’ospedale lughese. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino, in edicola oggi, 2 marzo.

Senni aveva 72 anni. È venuto a mancare nel tardo pomeriggio di lunedì 28 febbraio all’ospedale di Lugo, a causa di una grave polmonite, non causata dal Covid, e di un conseguente arresto cardiaco. Patologie che si sono verificate per il suo stato di salute minato da un mieloma, che aveva combattuto per ben 23 anni.

Nato a Cesenatico, Senni aveva frequentato il liceo classico a Cesena, poi si era laureato con 110 e lode in medicina all’Università di Bologna e con la stessa votazione aveva conseguito le specializzazioni in medicina interna ad Ancona e in endocrinologia a Parma. Era sposato da 50 anni con Laura Baldinini, per anni docente di lettere a Lugo e ora presidente della Lilt (lega italiana lotta ai tumori) di Ravenna. L’endocrinologia, racconta Baldinini, “era stata sempre la passione di Sanzio, che aveva dato vita all’Uos di Lugo, di cui è stato direttore fino al pensionamento, mettendoci tutto se stesso e creando una straordinaria equipe. E la gente aveva risposto benissimo, tant’è che ha lasciato oltre 5mila cartelle di pazienti privati. Nonostante il suo carattere riservato, Sanzio aveva seminato un affetto incredibile, anche grazie al suo approccio con la medicina: avendo conosciuto la condizione di ammalato ed essendo specializzato anche in medicina interna, non si limitava all’approccio specialistico ma esaminava il paziente sotto tutti gli aspetti”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e pazienti giunti alla famiglia dopo la triste notizia.