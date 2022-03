Insediata la Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Lugo: lavorerà sul diritto all’ascolto

Si è insediata la nuova Consulta delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Lugo. Una riunione che si è svolta ancora in modalità on line e ha visto la partecipazione dei 41, tra ragazze e ragazzi, delle classi quinta (scuola primaria) e prima e seconda (scuola secondaria) di tutte le scuole lughesi, statali e paritarie. La seduta si è aperta con i saluti del sindaco Davide Ranalli e dell’assessore alla Scuola Luigi Pezzi ed è stato presentato il tema che accompagnerà questo anno di lavoro che è il diritto all’ascolto.

Il diritto all’ascolto e alla partecipazione è il quarto principio cardine della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è previsto nello specifico all’articolo 12:

“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale. Ringrazio le ragazze e i ragazzi per l’impegno che si sono presi e di cui siamo orgogliosi. Le Consulte sono un mezzo importante per fare comunità e per educare al bene comune” afferma l’assessore Pezzi rivolgendosi ai ragazzi.

L’ordine del giorno prevedeva anche l’elezione di presidente e vice presidente: sono stati eletti rispettivamente Nicola Piccolo della 2D scuola secondaria di primo grado Gherardi e Giacomo Iseppi della 2D della scuola secondaria di primo grado Baracca. Analogamente, si è insediata la Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Voltana, con dieci componenti, due per ogni classe dalla quinta (primaria) alla terza (secondaria di primo grado) delle scuole presenti nella frazione. Presidente e vice presidente sono rispettivamente Emma Baroncini della 3F e Anna De Novellis della 2F. La Consulta delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Lugo è attiva dall’anno scolastico 2003/2004 e partecipa al progetto conCittadini dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.