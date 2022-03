“Volume alla voce!”: in Bassa Romagna i giovani protagonisti del cambiamento

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Itinerari paralleli e Radio Sonora presenta il progetto «Volume alla voce! – Un’agenda in Comune per l’innovazione».

Il percorso è iniziato a ottobre, quando, nella cornice del progetto «Youz – generazione di idee», sono stati organizzati dei laboratori per dare voce a ragazzi e ragazze del territorio e sono state raccolte attraverso interviste, lettere e incontri informali quelle che percepivano come le loro principali necessità. Da qui sono nati dei cantieri tematici per progettare azioni tangibili che renderanno i ragazzi protagonisti del cambiamento.

Nei mesi di febbraio e marzo i diversi gruppi saranno impegnati nel costruire una programmazione su Radio Sonora di più appuntamenti dal titolo «Volume alla voce on air!», per attivare riflessioni sui temi inquadrati attraverso diversi format: intervista, pillola, chiacchierata, l’intervento frontale, eccetera.

Nei mesi di aprile e maggio sarà il turno dei «cantieri residenziali»: due giorni per ognuno dei tre cantieri, in cui si alterneranno laboratori e incontri costruiti insieme all’amministrazione di riferimento e a una realtà rappresentativa del territorio. Ogni cantiere prenderà vita in un Comune diverso all’interno dell’Unione della Bassa Romagna.

I giovani interessati a unirsi alle attività possono contattare il Servizio Nuove generazioni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al numero 0545 280914, mail giovani@unione.labassaromagna.it.