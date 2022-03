Per la giornata di oggi, giovedì 3 marzo, le previsioni meteo di arpae.it indicano per la provincia di Ravenna al mattino nuvolosità variabile; nel pomeriggio sulla costa sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera sulla costa cielo velato per nubi alte, sui rilievi molto nuvoloso.

Temperature minime del mattino intorno ai 2°. Temperature massime pomeridiane intorno ai 10°.

Velocità massima del vento compresa tra 21 (sulla costa) e 28 km/h (sui rilievi). Mare poco mosso.