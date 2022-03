Sostegni rapidi per emergenza umanitaria in Ucraina: sindaco di Lugo incontra delegazione del Partito Repubblicano

Il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, ha ricevuto una delegazione del Partito Repubblicano, che ha chiesto di incontrare il primo cittadino per parlare dell’emergenza umanitaria in atto a causa della guerra in Ucraina. “Abbiamo avuto un lungo colloquio incentrato, prevalentemente, sulla ricerca di soluzioni rapide ed efficaci per dare una risposta in termini di alloggi e di sostegni materiali. Nel corso dell’incontro – spiega Ranalli – ho avuto modo di confrontarmi con loro ed elencare tutti gli interventi emergenziali già messi in campo dall’amministrazione comunale, dall’unione e dalle associazioni di volontariato”.

L’incontro è stata anche l’occasione per confrontarsi sull’attuazione del programma condiviso a cominciare dalla riqualificazione dei locali dismessi, al centro del master plan della rigenerazione urbana.